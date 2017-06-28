Прокуратура вимагає повернути державі незаконно приватизовані та передані під дачну забудову землі санаторію під Харковом

Прокуратура Харківської області направила до суду 16 позовів про визнання незаконними державних актів на право власності на ділянки землі оздоровчого призначення, які були надані громадянам під забудову.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, йдеться про санаторій "Березівські мінеральні води", у постійному користуванні якого з 1997 р. перебувало 62,3 га землі державної власності.

"У 2005 р. Пересічанська селищна рада Дергачівського району поза рамками своїх повноважень, в обхід райдержадміністрації, прийняла рішення про припинення права постійної власності на ці землі санаторію і зарахування їх до комунальної власності. А вже в 2010 році частину цих ділянок - 1,6 га - депутати селищної ради передали 16 громадянам у приватну власність. Водночас селищна рада незаконно змінила цільове призначення земель - з оздоровчого на дачне будівництво", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, за позовом прокурора суд визнав незаконним рішення селищної ради про припинення права постійного землекористування санаторієм і повернув з оренди 17 га землі.