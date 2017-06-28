Події

13:43 28.06.2017

Прокуратура вимагає повернути державі незаконно приватизовані та передані під дачну забудову землі санаторію під Харковом

Прокуратура Харківської області направила до суду 16 позовів про визнання незаконними державних актів на право власності на ділянки землі оздоровчого призначення, які були надані громадянам під забудову.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, йдеться про санаторій "Березівські мінеральні води", у постійному користуванні якого з 1997 р. перебувало 62,3 га землі державної власності.

"У 2005 р. Пересічанська селищна рада Дергачівського району поза рамками своїх повноважень, в обхід райдержадміністрації, прийняла рішення про припинення права постійної власності на ці землі санаторію і зарахування їх до комунальної власності. А вже в 2010 році частину цих ділянок - 1,6 га - депутати селищної ради передали 16 громадянам у приватну власність. Водночас селищна рада незаконно змінила цільове призначення земель - з оздоровчого на дачне будівництво", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, за позовом прокурора суд визнав незаконним рішення селищної ради про припинення права постійного землекористування санаторієм і повернув з оренди 17 га землі.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЄНП виключила Аграмунта зі своєї групи в ПАРЄ

Під АП сталася сутичка вкладників банку "Михайлівський" і поліції

Масштабну кібератаку на мережі органів української влади зупинено

Порошенко очікує від Ради скасування депутатської недоторканності

Манафорт отримав від української Партії регіонів 17 мільйонів доларів

ОСТАННЄ

Військова прокуратура розшукує очевидців вибуху автомобіля офіцера ГУР Шаповала

Депутат Фріз: Затримання російського найманця є важливим доказом безпосередньої участі Росії у війні на Донбасі

Кіберполіція та СБУ працюють над ліквідацією наслідків кібератаки - Шкіряк

Столтенберг назвав пропорційним розміщення 4 тис. військових у країнах Балтії і Польщі

Зі Львова за шість днів вивезли 1,7 тис. тонн сміття

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА