Кіберполіція та СБУ працюють над ліквідацією наслідків кібератаки - Шкіряк

Кіберполіція і Служба безпеки України працюють над ліквідацією наслідків масштабної кібератаки і вживають заходів для запобігання її повторенню, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

"Масштабну кібератаку російських спецслужб в Україні відбито. Впоралися. Усі сервери органів державної влади працюють у штатному режимі. Наші фахівці продовжують працювати над вирішенням проблем, пов'язаних із вірусною атакою РФ на органи влади та підприємства критичної інфраструктури України", - написав З. Шкіряк на своїй сторінці в соцмережі Facebook у середу.

За його словами, сервери МВС, Національної поліції, СБУ, Генеральної прокуратури, Міністерства оборони захищені.

"Кіберполіція, спільно з СБУ працюють над ліквідацією наслідків російської кібератаки і вживають усіх необхідних заходів для запобігання її повторенню. Закликаємо користувачів виконувати всі рекомендації щодо дотримання правил кібербезпеки, що мыстяться у повідомленнях кіберполіції та СБУ", - повідомив З. Шкіряк.

Також, він закликав співгромадян довіряти виключно інформації з офіційних джерел і "не реагувати на вкидування сторонніх фейків".

"Ми переходимо в нову глобальну фазу протистояння з російським агресором, одним з елементів якої є кібернетична війна. Готові! Ми переможемо!" - написав радник глави МВС.

Раніше цього ж дня в Кабінеті Міністрів України повідомили, що хакерську атаку на корпоративні мережі і мережі органів української влади, що сталася у вівторок, 27 червня, зупинено, ситуація перебуває під повним контролем фахівців з кібербезпеки.