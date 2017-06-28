Депутат Фріз: Затримання російського найманця є важливим доказом безпосередньої участі Росії у війні на Донбасі

Народний депутат України фракції Партії "Блок Петра Порошенка", глава підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз заявляє, що захоплення російського найманця є важливим доказом безпосередньої участі Росії у війні на Донбасі.

"Вітаю весь склад 93-ї бригади із захопленням російського військовослужбовця-контрактника Віктора Агєєва на території Луганської області з повним комплектом доказів участі в бойових діях проти України. Оскільки російські військовослужбовці мужньо ховаються за спинами місцевого населення і російських найманців, такі захоплення є важливим доказом безпосередньої участі Росії у війні на Донбасі", - написала І.Фріз на своїй сторінці в Facebook.

Як наголосила депутат, той факт, що В.Агєєв підписав контракт у березні цього року "свідчить про грубі систематичні порушення Росією Мінських угод, що вкрай важливо для доведення світовій спільноті брехливої політики Кремля, закликаючи інших до виконання Мінських угод, продовжують направляти регулярні військові сили на схід України".

Як повідомив штаб АТО, 24 червня в районі проведення антитерористичної операції біля села Жолобок Слов'яносербського району українські військові знешкодили диверсійно-розвідувальну групу терористів. Чотирьох бойовиків затримали, а ще двох, командира і одного з диверсантів, які чинили опір, ліквідували. Під час затримання було вилучено зброю ПКМ - 2 одиниці, СВД - 2 одиниці, АК-74 - 2 одиниці РПГ- 26 - 1 одиницю.