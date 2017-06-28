Військова прокуратура розшукує очевидців вибуху автомобіля офіцера ГУР Шаповала

Головна військова прокуратура розшукує очевидців вибуху автомобіля в Києві, унаслідок якого загинув офіцер Головного управління розвідки Міністерства оборони України, полковник Максим Шаповал у вівторок, 27 червня, повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Усіх очевидців цього теракту, осіб, яким відомі будь-які обставини злочину і подій, які йому передували, а також водіїв, на автомобільних відеореєстраторах яких зафіксовано подію і обстановку до і після неї, Головна військова прокуратури просить невідкладно звертатися до старшого слідчої групи (тел. 097-297-33-70)", - написав А.Матіос на своїй сторінці в соцмережі Facebook у середу.

Раніше спікер Прокуратури м Києві Надія Максимець також повідомила про розшук військовою прокуратурою свідків теракту.

"27.06.2017 приблизно о 08 год. 10 хв. у м. Києві на вул. Механізаторів (перед перехрестям з вул. Солом'янською) невстановленими особами скоєно терористичний акт шляхом підриву вибухового пристрою, закладеного (за наявною інформацією) у салоні автомобіля марки Mercedes-Benz, реєстраційний № АА 6609 АВ. Унаслідок вибуху загинув офіцер Головного управління розвідки Міністерства оборони України Шаповал Максим Михайлович", - нагадала спікер.