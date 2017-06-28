Події

14:44 28.06.2017

У зоні АТО підірвали автомобіль зі співробітниками СБУ

У вівторок, 27 червня, у Костянтинівському районі Донецької області було підірвано автомобіль зі співробітниками СБУ, повідомляє інтернет-видання "Українська правда" в середу.

Як стало відомо "Українській правді", один співробітник загинув, четверо поранені - серед них співробітники Департаменту контррозвідки.

Джерело "УП" також повідомило, що, судячи з характеру пошкоджень, було закладено вибуховий пристрій, усе днище автомобіля від вибухо пошкоджено.

Речниця СБУ Олена Гітлянська підтвердила "Українській правді" інформацію про подію і повідомила, що справу веде військова прокуратура.

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Інтерфакс-Україна
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