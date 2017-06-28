Порошенко відзначив нагородами американця Джозефа Стоуна і українця Степана Чубенка, які загинули від рук бойовиків на Донбасі

З нагоди Дня Конституції України Президент Петро Порошенко підписав указ про відзначення державними нагородами. Серед нагороджених - американський парамедик, який працював у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні (СММ ОБСЄ) Джозеф Стоун і громадський активіст, воротар краматорської молодіжної команди "Авангард", донеччанин Степан Чубенко.

Глава держави нагородив Джозефа Стоуна орденом "За заслуги" III ступеня посмертно, Степана Чубенка - орденом "За мужність" III ступеня посмертно.

Дж. Стоун працював у СММ ОБСЄ в Україні (SMM OSCE), що здійснює наглядову місію із дотримання виконання Мінських угод на лінії розмежування і на тимчасово окупованій Росією території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Загинув 23 квітня 2017 під час виконання своїх службових обов'язків у складі патруля спостереження.

Автомобіль СММ ОБСЄ, в якому разом із Дж. Стоуном перебували ще двоє працівників місії, підірвався на фугасі, закладеному терористами поблизу села Пришиб Луганської області. Дж. Стоун загинув від поранень, двоє його колег дістали важкі поранення.

16-річний воротар футбольного клубу "Авангард" Степан Чубенко - Народний Герой України, якого катували і розстріляли бойовики ДНР за проукраїнську позицію. С. Чубенко навчався в краматорській загальноосвітній школі №12, захоплювався спортом. З 2014 року він із друзями брав участь у мітингах у Краматорську на підтримку цілісності України. Діти допомагали українським військовим, місцевим жителям під час обстрілів, що здійснювали проросійські бойовики. Ризикуючи життям, С.Чубенко зняв з міського майдану прапор так званої "ДНР". У червні 2014 р. Степана затримали бойовики батальйону "Керч" за жовто-блакитну стрічку на рюкзаку. Хлопця відвезли до Горбачево-Михайлівки, де після катувань розстріляли.

На честь Степана Чубенка в Краматорську було організовано футбольний турнір, який проводився вже двічі - у 2015 і 2016 роках. 8 травня 2016 р. хлопця посмертно нагороджено орденом "Народний Герой України". 21 листопада 2016 р. у школі, де навчався Герой, відкрито меморіальну дошку.