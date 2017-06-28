В Ізраїлі заявляють, що знайшли спосіб блокування вірусу-вимагача Petya

Ізраїльський дослідник у сфері комп'ютерної безпеки відкрив метод, що блокує доступ до вірусу Petya, обманюючи його, повідомляє в середу ізраїльська газета "Гаарець".

"Коли шкідливий вірус починає працювати, він (вірус - ІФ) перевіряє, чи не був комп’ютер раніше заражений цим же вірусом. Це робиться, щоб уникнути повторного шифрування даних", - заявив виданню експерт Аміт Серфер з компанії Siibrizn Labs.

За його словами, у рамках цієї перевірки вірус шукає ім'я певного файлу в папці Windows: C:\windows\perfc.

За словами А.Серфера, якщо вірус Petya знаходить цей файл, то "вирішує", що комп'ютер вже був атакований, тому одразу припиняє дії. Таким чином, за його словами, додавання в комп'ютерні системи файлу з такою назвою може бути своєрідною "вакциною" від Petya.

У свою чергу, Бі-Бі-Сі зазначає, що експерти з інших країн також повідомляють про ефективність цього методу. Однак вони наголошують, що такий метод захищає комп'ютер від втручання вірусу, але, тим не менш, він залишається "носієм" Petya і, отже, може передавати його іншим користувачам.

Способу повного знищення вірусу в усьому кіберпросторі фахівці наразі ще не знайшли.

Бі-Бі-Сі констатує, що для переважної більшості комп’ютерних користувачів використання оновленої версії Windows допоможе позбутися потенційних проблем, спричинених вірусом.

У вівторок комп'ютерний вірус Petya став причиною збоїв роботи у низці компаній по всьому світу. До десятки країн, яких найвідчутніше зачепив вірус, увійшли Італія, Ізраїль, Сербія, Угорщина, Румунія, Польща, Аргентина, Чехія і Німеччина.