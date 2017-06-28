Події

15:39 28.06.2017

У Кримському встановлено понтонний міст через річку Сіверський Донець

У Луганській області поблизу прифронтового села Кримське в середу відбулося урочисте відкриття понтонного мосту через річку Сіверський Донець.

Як повідомляє в середу Луганська обласна військово-цивільна адміністрація на сторінці у Facebook, заступник голови облдержадміністрації Юрій Клименко під час урочистого відкриття привітав громаду з навколишніх сіл і зазначив, що цей міст, змонтований українськими військовослужбовцями, буде "дорогою життя" для жителів Кримського.

"Тепер кожен охоче зможе безперешкодно відвідати районний центр та інші населені пункти області для вирішення нагальних питань", - сказав він.

Після урочистого перерізання червоної стрічки мостом проїхала колона автомобілів жителів села Кримське.

Також Ю.Клименко від імені голови Луганської обласної державної адміністрації Юрія Гарбуза вручив обласні нагороди військовослужбовцям, які брали участь у монтажі мосту.

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