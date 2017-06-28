Полковник СБУ загинув, трьох людей поранено унаслідок підриву автомобіля під Костянтинівкою

У районі Костянтинівки (Донецька обл.) було підірвано автомобіль, унаслідок чого під час виконання службових обов'язків загинув полковник Служби безпеки України і ще троє людей дістали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє прес-центр СБ України.

"У Костянтинівському районі Донецької області при виконанні службових обов'язків загинув співробітник Служби безпеки України полковник Юрій Возний. Попередня версія причини загибелі - підрив автомобіля. Ще три людини перебувають у лікарні з пораненнями різного ступеня тяжкості", - йдеться в оприлюдненому в середу вдень повідомленні.

У спецслужбі зазначили, що слідство у цій НП веде Військова прокуратура.

"Юрій Возний вже двадцять третій співробітник Служби, який віддав своє життя захищаючи нашу Батьківщину", - констатували в СБ України.

В українській спецслужбі висловили співчуття рідним і близьким Ю.Возного. "Служба не залишить їх наодинці з трагедією", - наголосив глава Служби безпеки України Василь Грицак.

Раніше в середу інтернет-видання "Апостроф" з посиланням на власні джерела повідомило, що 27 червня внаслідок підриву автомобіля зі співробітниками СБУ біля Костянтинівки Донецької області загинув керівник одного з відділів Департаменту контррозвідки спецслужби. Водночас ще як мінімум двоє співробітників СБ України дістали поранення - опіки і поранення ніг. "Загрози їхньому життю немає. Вирішується питання про транспортування їх до Києва", - уточнив співрозмовник видання.

При цьому інтернет-видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляло, що в цій НП загинув один співробітник СБ України, а поранення дістали четверо.