Події

15:49 28.06.2017

Полковник СБУ загинув, трьох людей поранено унаслідок підриву автомобіля під Костянтинівкою

У районі Костянтинівки (Донецька обл.) було підірвано автомобіль, унаслідок чого під час виконання службових обов'язків загинув полковник Служби безпеки України і ще троє людей дістали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє прес-центр СБ України.

"У Костянтинівському районі Донецької області при виконанні службових обов'язків загинув співробітник Служби безпеки України полковник Юрій Возний. Попередня версія причини загибелі - підрив автомобіля. Ще три людини перебувають у лікарні з пораненнями різного ступеня тяжкості", - йдеться в оприлюдненому в середу вдень повідомленні.

У спецслужбі зазначили, що слідство у цій НП веде Військова прокуратура.

"Юрій Возний вже двадцять третій співробітник Служби, який віддав своє життя захищаючи нашу Батьківщину", - констатували в СБ України.

В українській спецслужбі висловили співчуття рідним і близьким Ю.Возного. "Служба не залишить їх наодинці з трагедією", - наголосив глава Служби безпеки України Василь Грицак.

Раніше в середу інтернет-видання "Апостроф" з посиланням на власні джерела повідомило, що 27 червня внаслідок підриву автомобіля зі співробітниками СБУ біля Костянтинівки Донецької області загинув керівник одного з відділів Департаменту контррозвідки спецслужби. Водночас ще як мінімум двоє співробітників СБ України дістали поранення - опіки і поранення ніг. "Загрози їхньому життю немає. Вирішується питання про транспортування їх до Києва", - уточнив співрозмовник видання.

При цьому інтернет-видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляло, що в цій НП загинув один співробітник СБ України, а поранення дістали четверо.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Понад тисячу звернень про втручання в роботу мереж надійшло до Департаменту кіберполіції за добу

У зоні АТО підірвали автомобіль зі співробітниками СБУ

ЄНП виключила Аграмунта зі своєї групи в ПАРЄ

Під АП сталася сутичка вкладників банку "Михайлівський" і поліції

Масштабну кібератаку на мережі органів української влади зупинено

ОСТАННЄ

Вірус Petya атакував великі компанії Білорусі

У Кримському встановлено понтонний міст через річку Сіверський Донець

Полторак вирушив із візитом до штаб-квартири НАТО

В Ізраїлі заявляють, що знайшли спосіб блокування вірусу-вимагача Petya

Порошенко відзначив нагородами американця Джозефа Стоуна і українця Степана Чубенка, які загинули від рук бойовиків на Донбасі

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
принтер для печати виниловых наклеек
РЕКЛАМА