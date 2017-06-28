Під час обшуків у Харківській міськраді вилучено документи про причетних до виділення землі за "кооперативною" схемою

Слідчі управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генпрокуратури спільно з працівниками СБУ провели у вівторок повторні обшуки у рамках справи про виділення землі за т.зв. кооперативною схемою в приміщенні Харківської міськради, реєстраційній службі Харківського міськуправління юстиції, а також за юридичними адресами низки житлово-будівельних кооперативів (ЖБК), яким було виділено значну кількість земельних ділянок, а також за місцем проживання членів і засновників цих ЖБК, для перевірки і фіксації доказів, отриманих слідством.

"За результатами обшуків вилучено документи, що містять дані про незаконність виділення таких земельних ділянок, а також відомості про осіб, причетних до скоєння цього злочину", - повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Як повідомлялося раніше, директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко повідомив кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна" про те, що у вівторок увечері слідчі Генеральної прокуратури за силової підтримки СБУ проводили обшук у кількох департаментах Харківської міської ради в рамках справи про виділення землі за так званою "кооперативною схемою".

Головне слідче управління Генеральної прокуратури України проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами вчинення службовими особами Харківської міськради кримінальних злочинів, передбачених ч.4 ст.190 (шахрайство), ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.1 ст.255 (створення злочинної організації), ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи Харківської міськради всупереч вимогам чинного законодавства, шляхом створення протягом 2008-2014 років понад 90 обслуговувальних кооперативів, засновниками та учасниками яких були особи з їхнього близького оточення, сприяли їм у виготовленні відповідних правовстановлювальних документів та незаконно привласнили належні територіальній громаді Харкова земельні ділянки загальною площею понад 650 га вартістю понад 4,05 млн грн у своїх інтересах та інтересах інших осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що до скоєння зазначених кримінальних злочинів, поряд з іншими особами, причетна заступниця міського голови Тетяна Овіннікова.

23 березня 2017 року їй було повідомлено про підозру у вчиненні в складі організованої групи кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, тобто співучасть у незаконному заволодінні шахрайським шляхом земельними ділянками на території м.Харкова в інтересах третіх осіб.

Загалом, за даними слідства, Т.Овіннікова, діючи в складі організованої групи спільно з іншими посадовими особами, сприяла заволодінню земельними ділянками на території Харкова загальною площею 25,1178 га, і цим завдала збитків територіальній громаді міста на загальну суму понад 128,7 млн грн.

1 червня 2017 року апеляційний суд Києва задовольнив апеляційну скаргу прокурора і відсторонив Т.Овіннікову з посади. Наступного дня стало відомо, що її звільнено з посади заступника і призначено радницею міського голови.

2 червня Генпрокуратура вручила підозру в справі про виділення землі за т.зв. кооперативною схемою начальнику управління містобудування та архітектури Харківської міської ради, який одночасно був заступником директора Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради, Сергію Чечельницькому та його заступнику.

15 вересня 2016 року в Харкові слідчі Генпрокуратури за силової підтримки СБУ проводили низку обшуків у справі про виділення 600 га землі за т.зв. кооперативною схемою. Зокрема, обшук відбувся у готелі "Національ", де живе міський голова Харкова Геннадій Кернес. Крім того, обшуки відбулися в кількох департаментах міськради.

26 грудня 2016 року Г.Кернес заявив журналістам, що вважає справу політично заангажованою.

Обшуки в рамках цієї справи відбувалися в міськраді також у лютому 2017 року.