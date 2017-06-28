Трамп відвідає святкування взяття Бастилії в Парижі

Президент США Дональд Трамп прийняв запрошення французького президента Еммануеля Макрона відвідати парад в День взяття Бастилії. Про це повідомляє The New York Times.

"В рамках святкування сторіччя вступу США в Першу світову війну президент США Дональд Трамп прийняв запрошення президента [Французької] Республіки Еммануеля Макрона на парад 14 липня", - йдеться в повідомленні прес-служби Єлисейського палацу.

Адміністрація французького президента повідомляє, що в ході візиту Дональда Трампа "два лідери [під час переговорів] націлені на продовження контртерористичного і економічного співробітництва між двома країнами", а також обговорять "багато інших питань, що викликають взаємне занепокоєння".

Вперше президенти двох країн зустрілися на саміті країн НАТО в Брюсселі 28 травня. На початку червня Емманюель Макрон заявив про відмову від пропозиції Дональда Трампа переглянути Паризьку хартію по клімату.

День взяття Бастилії відзначається у Франції 14 липня, на честь річниці взяття фортеці-в'язниці Бастилія на початку Французької революції в 1789 році.