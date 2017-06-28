Перший в світі горизонтальний ліфт протестували у Німеччині

Ліфт використовує систему магнітних рейок, яка дозволяє швидко переміщати по кілька кабін в одній шахті по вертикалі і по горизонталі

ThyssenKrupp оголосив про успішне тестування нової ліфтової системи під назвою Multi, йдеться в повідомленні на сайті німецького промислового концерну. Ліфт унікальний тим, що може переміщатися у вертикальній і горизонтальній площинах.

Установка і запуск ліфта проведені в тестовій вежі на заводі ThyssenKrupp в місті Ротвайль, наводить подробиці міжнародне архітектурне видання ArchDaily. Першим хмарочосом, в якому буде застосовано цю технологію, стане East Side Tower в Берліні, йдеться на сайті забудовника OVG Real Estate. Три з 12 ліфтових шахт в 246-метровому East Side Tower Berlin будуть відведені під систему Multi. Будівництво хмарочоса планується закінчити в 2017 році.