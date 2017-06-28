Події

20:26 28.06.2017

Уряд ФРН ухвалив проект держбюджету на 2018 рік

За три місяці до виборів в бундестаг уряд ФРН в середу, 27 червня, ухвалив проект бюджету країни на 2018 рік і фінансовий план до 2021 року. Як повідомляє агентство dpa, видаткова частина бюджету становитиме 337,5 млрд євро, що на 2,6 відсотка більше, ніж у поточному році.

При цьому п'ятий рік поспіль бюджет Німеччини повинен бути бездефіцитним. Більш того, за оцінками міністра фінансів ФРН Вольфганга Шойбле (Wolfgang Schäuble), завдяки зростанню доходів бюджету новий уряд може розраховувати на "фінансову подушку" в розмірі 14,8 млрд євро. Завдяки цій сумі можуть бути вирішені різні питання, включаючи зниження податків.

У новому проекті бюджету на 312 млн євро збільшено видатки на культуру. Вони закладені в розмірі 1,67 млрд євро, що на 23 відсотки більше, ніж в аналогічному проекті роком раніше. Уповноважений уряду ФРН з питань культури і ЗМІ Моніка Грюттерс (Monika Grütters) вже назвала це "чудовим сигналом" для культури і мистецтва в Німеччині.

Взявши за основу нинішній проект, новий бюджет має затвердити з урахуванням власних пріоритетів уряд ФРН нового складу, сформований за підсумками виборів в бундестаг 24 вересня 2017 року. Очікується, що це відбудеться на початку 2018 року.

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