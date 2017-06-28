Події

20:41 28.06.2017

Екс-президент Придністров'я втік на човні в Молдову

Колишній президент невизнаної республіки Придністров'я Євген Шевчук в ніч на 28 червня залишив республіку. Про це повідомив депутат Верховної ради ПМР Андрій Сафонов в Facebook.

За словами Сафонова 27 червня екс-президенту були вручені необхідні документи для участі в засіданні з розслідування його діяльності та позбавлення імунітету. "Вночі він переправився на плавзасобі через Дністер і був уже в Молдові", - сказав Сафонов.

Крім того, за словами Сафонова, екс-президент був позбавлений недоторканності 28 червня. Шевчук притягнутий до відповідальності за "п'ятьма пунктами: фонди, "Біохім", контрабанда, незаконне вилучення 30% пенсій і зарплат, помилування з порушеннями закону". Як повідомляє місцевий портал NewsMaker, джерела видання в державних органах підтвердили повідомлення про те, що Шевчук виїхав в Молдову.

Придністров'я, 60% жителів якого складають росіяни й українці, домагалося виходу зі складу Молдавії ще до розпаду СРСР. Останні вибори президента республіки відбулися в грудні минулого року. Тоді Шевчук програв іншому кандидату - Вадиму Красносельському, який набрав 157 410 голосів.

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