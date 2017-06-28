Постпреди ЄС схвалили домовленість щодо створення Європейського фонду сталого розвитку

Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) схвалив у середу компроміс, досягнутий між мальтійським головуванням Ради ЄС та Європарламентом за пропозицією про створення Європейського фонду сталого розвитку (EFSD).

Як пояснюють в Брюсселі, EFSD буде основним інструментом реалізації Європейського плану зовнішніх інвестицій (EIP) для підтримки інвестицій в країнах Африки і в ряді сусідніх з ЄС країн.

"Цей план спрямований, перш за все, на створення робочих місць і усунення корінних причин міграції. Він також буде сприяти здійсненню Паризької угоди про зміну клімату", - йдеться в комюніке Ради ЄС.

Виходячи з початкового бюджету в 3,35 млрд євро, фонд покликаний привернути до 44 млрд євро інвестицій. Цю суму може бути подвоєно, якщо країни-члени та інші донори вийдуть на рівень внесків ЄС, сподіваються в Брюсселі.

EFSD буде отримувати пропозиції від фінансових установ і державних або приватних інвесторів і надавати широкий спектр фінансової підтримки прийнятним інвестиціям. Фонд буде прагнути спонукати приватний сектор інвестувати в ризикованих умовах, таких як вразливі держави або охоплені конфліктами райони .

Тепер для запуску фонду необхідно офіційне рішення Європарламенту і Ради ЄС.