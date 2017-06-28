Події

20:58 28.06.2017

ПАРЄ закликає Білорусь зупинити будівництво АЕС

Члени Парламентської асамблеї Ради Європи звернули увагу на численні порушення, недотримання міжнародних стандартів ядерної безпеки і серйозні інциденти при зведенні Білоруської АЕС.

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) у вівторок, 27 червня, прийняла резолюцію по ситуації в Білорусі, в якій, зокрема, закликала Мінськ призупинити будівництво атомної електростанції поблизу Островця, що зводиться у взаємодії з російською компанією "Атомбудекспорт".

На включенні цього положення до складу документа наполягали депутати від Литви, передає інтернет-портал "БелНовості". Станція буде розташовуватися всього в 50 км від її столиці - Вільнюса.

Законодавці звернули увагу на "численні порушення", недотримання "міжнародних стандартів ядерної безпеки" та "серйозні інциденти", що мали місце під час будівельних робіт. На початку травня 2016 року з'явилися численні публікації про обвалення ряду конструкцій на будмайданчику. ЗМІ також передавали, що станом на жовтень 2016 року за час зведення об'єкта там сталося десять нещасних випадків, три з яких - зі смертельним результатом.

У ПАРЄ попереджають, що майданчик для будівництва було обрано невдало, і говорять про можливі "руйнівні наслідки для здоров'я і безпеки" жителів Європи. Заклопотаність в зв'язку з цим висловили багато міжнародних організацій, в тому числі МАГАТЕ, профільні інститути ЄС і ООН, нагадують депутати.

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