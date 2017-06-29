Події

07:01 29.06.2017

Путін кинув виклик міжнародному порядку

Президент РФ Володимир Путін кинув виклик світовому порядку, що установився після Другої світової війни, скоюючи злочини за межами Росії, заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс на зустрічі зі студентами на церемонії 70-річчя Плану Маршалл, повідомляє Голос Америки.

"Керівник Пентагону нагадав про агресію Росії проти України і втручання в американські президентські вибори 2016 року", - говориться в повідомленні на сайті Голосу Америки.

Крім того, Дж.Меттіс зазначив, що мільйони людей в Росії розчаровані і потребують натхнення, але В.Путін, подібними діями їм не допоможе.

"Їх лідер (В.Путін - ІФ), шкодячи за межами Росії, не відновить їх щастя і не розбудить їх надію", - передає прес-служба Пентагону слова Дж.Меттіса.

Дж.Меттіс зазначив, що США і НАТО не відмовляються від взаємодії з РФ, але за умови поваги свободи і цінностей.

"Сполучені Штати прагнуть взаємодіяти з Росією, так само як і НАТО. Але Росія повинна усвідомлювати,за що ми виступаємо і чого ми не будемо терпіти: ми виступаємо за свободу, і ми ніколи не відмовимося від свободи нашого народу або цінностей нашого альянсу, якими ми дорожимо", - заявив міністр.

Глава Пентагону наголосив, що НАТО виконує свою роль, розгортаючи війська в прифронтових державах (Естонії, Латвії, Литві та Польщі), щоб продемонструвати рішучість альянсу.

"Це приклад об'єднаного НАТО. Наш союз вже давно є стабілізуючою силою в Європі. Це допомагає зберегти міжнародний порядок, заснований на правилах. І це служить для підтримки миру і захисту спільних цінностей, які виросли з просвітлення", - зазначив Дж.Меттіс.

За словами Дж.Меттіса, світ знаходиться на новому історичному етапі.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Донецькій області можливі провокації і теракти

Постпреди країн ЄС схвалили домовленості по тимчасовим автономним торговим заходам для України

Бойовики 11 раз обстріляли українські позиції з початку доби на Донбасі, у ЗСУ без втрат

Порошенко привітав продовження ЄС санкцій проти РФ: ціна неоімперських амбіцій зростає

Полковник СБУ загинув, трьох людей поранено унаслідок підриву автомобіля під Костянтинівкою

ОСТАННЄ

США посилюють заходи безпеки на авіарейсах з-за кордону

Президент Бразилії Мішель Темер скасував візит на саміт G20

ПАРЄ закликає Білорусь зупинити будівництво АЕС

Постпреди ЄС схвалили домовленість щодо створення Європейського фонду сталого розвитку

Екс-президент Придністров'я втік на човні в Молдову

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/
РЕКЛАМА