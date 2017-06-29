Путін кинув виклик міжнародному порядку

Президент РФ Володимир Путін кинув виклик світовому порядку, що установився після Другої світової війни, скоюючи злочини за межами Росії, заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс на зустрічі зі студентами на церемонії 70-річчя Плану Маршалл, повідомляє Голос Америки.

"Керівник Пентагону нагадав про агресію Росії проти України і втручання в американські президентські вибори 2016 року", - говориться в повідомленні на сайті Голосу Америки.

Крім того, Дж.Меттіс зазначив, що мільйони людей в Росії розчаровані і потребують натхнення, але В.Путін, подібними діями їм не допоможе.

"Їх лідер (В.Путін - ІФ), шкодячи за межами Росії, не відновить їх щастя і не розбудить їх надію", - передає прес-служба Пентагону слова Дж.Меттіса.

Дж.Меттіс зазначив, що США і НАТО не відмовляються від взаємодії з РФ, але за умови поваги свободи і цінностей.

"Сполучені Штати прагнуть взаємодіяти з Росією, так само як і НАТО. Але Росія повинна усвідомлювати,за що ми виступаємо і чого ми не будемо терпіти: ми виступаємо за свободу, і ми ніколи не відмовимося від свободи нашого народу або цінностей нашого альянсу, якими ми дорожимо", - заявив міністр.

Глава Пентагону наголосив, що НАТО виконує свою роль, розгортаючи війська в прифронтових державах (Естонії, Латвії, Литві та Польщі), щоб продемонструвати рішучість альянсу.

"Це приклад об'єднаного НАТО. Наш союз вже давно є стабілізуючою силою в Європі. Це допомагає зберегти міжнародний порядок, заснований на правилах. І це служить для підтримки миру і захисту спільних цінностей, які виросли з просвітлення", - зазначив Дж.Меттіс.

За словами Дж.Меттіса, світ знаходиться на новому історичному етапі.