Події

07:11 29.06.2017

Президент Бразилії Мішель Темер скасував візит на саміт G20

Президент Бразилії Мішел Темер скасував візит на саміт G20, який відбудеться 7-8 липня в Гамбурзі. Про це повідомляє UOL з посиланням на заяву прес-служби бразильського лідера.

Видання повідомило, що офіційну причину скасування поїздки не названо. Однак воно відзначило, що це може бути пов'язано з політичною кризою в Бразилії.

UOL додає, що Темер не може залишати країну в той момент, коли в парламенті будуть розглянуті звинувачення проти нього.

Раніше, 27 червня, генеральний прокурор Бразилії Родріго Жанот офіційно висунув звинувачення проти Мішела Темера. Бразильського лідера звинуватили в корупції. Як повідомляв телеканал Globo, прокурор звернувся до Федерального верховного суду (ФВС) країни із запитом про пред'явлення звинувачень в корупції президенту. На думку прокурора, Темер і його колишній радник Родрігу Роша Лоурес "підмінили виконання найважливіших обов'язків держслужбовців незаконними діями", які "виконувалися в їх особистих інтересах".

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