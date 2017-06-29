Події

07:21 29.06.2017

США посилюють заходи безпеки на авіарейсах з-за кордону

Адміністрація США вирішила не вводити заборону на пронесення пасажирами ноутбуків на борт літаків в ручній поклажі. Замість цього міністр внутрішньої безпеки країни Джон Келлі в середу 28 червня, оголосив про посилення заходів безпеки на авіарейсах, що прибувають в США. В першу чергу авіакомпанії зобов'яжуть ретельніше перевіряти електронні прилади і обшукувати пасажирів, а також шукати вибухові речовини і вибухові пристрої.

Як з'ясувало агентство Reuters, авіакомпаніям відводять три тижні на введення нових правил, що стосуються пошуку вибухівки і три місяці на інші нововведення. Джон Келлі анонсував і інші заходи безпеки, які будуть введені протягом цього року. "Нічого не робити - це не альтернатива", - сказав він.

Нові правила будуть поширюватися на 2000 авіарейсів, які щодня прямують в США з 280 аеропортів у 105 країнах світу.

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