Автопортрет Енді Уорхола продали з аукціону за $ 7,7 млн

Автопортрет американського художника Енді Уорхола був проданий на аукціоні Sotheby's за $ 7,7 млн ​​(£ 6 млн). Про це повідомляється в Twitter аукціонного будинку.

Автопортрет входить в серію знімків, які Уорхол зробив в фотокабіні в Нью-Йорку в 1963 році, передає телеканал Sky News.

"В епоху Instagram легендарне пророцтво Уорхола, що "в майбутньому люди зможуть стати всесвітньо відомими за 15 хвилин", ніколи ще не здавалося таким пророчим", - відзначив фахівець Sotheby's з сучасного мистецтва Джеймс Сівьер.

Енді Уорхол народився 6 серпня 1928 року. Є основоположником "комерційного поп-арту". Уорхол зробив значний внесок в розвиток поп-арту в цілому. Художник помер в 1987 році від зупинки серця.