Молоді сім'ї та діти-сироти отримали ключі від квартир у Донецькій області

Молодим сім'ям і дітям-сиротам вручили ключі від квартир в Маріуполі і ряді інших населених пунктів Донецької області на честь Дня Конституції, повідомив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"У Маріуполі 25 молодим сім'ям вручили ключі від квартир. Такий подарунок до Дня Конституції зробили тим, кому ні на кого сподіватися крім держави, - молоді з числа дітей-сиріт. Квартири придбали за рахунок обласного та місцевого бюджетів. Крім Маріуполя житло отримали діти-сироти в Волновасі, Мирнограді і селищі Бердянському. В цілому по області в цьому році буде придбано 85 квартир", - написав він на своїй сторінці в Фейсбук.

Програму забезпечення житлом планують продовжити на 2018 рік і допомагати не тільки дітям-сиротам, а й переселенцям.

"Законом передбачено придбання житла для внутрішньо переміщених осіб за наступною схемою: 50 відсотків вартості оплачує сама особа, 25 - область, 25 - місцевий бюджет", - написав він.

Крім того, П.Жебрівський зазначив, що хотів би відсвяткувати наступний день Конституції в звільненому Донецьку.

"Спільними зусиллями оновимо Донбас і побудуємо сильну державу. Вірю, що нам - військовим, владі, політикам і суспільству - під силу зробити так, щоб наступний День Конституції України ми святкували в звільненому українському Донецьку", - написав П.Жебрівський.