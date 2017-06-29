У Сенаті запропонували заборонити програми Касперського в армії США

Американські сенатори запропонували заборонити встановлювати на комп'ютерах міністерства оборони продукти компанії "Лабораторія Касперського". Ініціатива пішла після повідомлень про допити співробітників компанії агентами ФБР

Комітет з питань збройних сил Сенату США запропонував заборонити національному міністерству оборони використовувати програмне забезпечення компанії "Лабораторія Касперського", повідомляє Reuters.

За словами автора поправок в законодавство сенатора-демократа Джин Шахін, "наявність зв'язків між "Лабораторією Касперського" і Кремлем вселяє дуже велику тривогу". За її словами, продуктам Касперського "не можна довірити захист критичних вузлів інфраструктури, особливо комп'ютерних систем, життєво важливих для забезпечення національної безпеки". Шахін додала, що по відношенню до продуктів "Лабораторії Касперського" існує консенсус між Конгресом і адміністрацією президента Дональда Трампа.

Для вступу в силу проекту потрібно пройти стандартну законодавчу процедуру: після затвердження в Палаті представників і Сенаті його повинен підписати президент Трамп.