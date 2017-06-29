Події

08:26 29.06.2017

Крадій ліфтового обладнання засуджений до 3,5 років позбавлення волі в Харкові

Московський районний суд міста Харкова визнав винним раніше судимого 48-річного безробітного жителя Харкова в декількох крадіжках ліфтового обладнання і засудив його до 3,5 років позбавлення волі, повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

"Прокуратура довела в суді, що восени 2016 зловмисник незаконно проникав в технічні приміщення багатоповерхових житлових будинків в Московському районі міста і викрадав ліфтові гальмівні котушки. Викрадене майно здавав на мідь", - йдеться в повідомленні облпрокуратури.

Зловмисник був затриманий після скоєння чергової крадіжки, в суді вдалося довести 16 злочинних епізодів.

Раніше чоловік був засуджений за незаконний обіг наркотиків.

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