Події

08:36 29.06.2017

Новим генсеком ОБСЄ може стати швейцарський дипломат

У заступника директора Швейцарського агентства з розвитку та співробітництва Томаса Гремінгера, великі шанси стати новим генеральним секретарем Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ), повідомляє в четвер газета "Комерсант".

"Новим генсеком ОБСЄ, за даними дипломатичних джерел "Комерсант", може стати швейцарський дипломат Томас Гремінгер. Його кандидатуру готова підтримати абсолютна більшість з 57 членів організації", - йдеться в публікації.

Тим часом, як уточнює видання, "в ОБСЄ вакантні ще три топові посади і навколо них зараз ведуться запеклі кулуарні баталії: деякі країни вимагають вирішити питання "пакетно", інші наполягають на окремому голосуванні по кожній з кандидатур".

Примітно, що часу на узгодження кадрових питань залишається зовсім небагато - повноваження нинішнього генсека ОБСЄ Ламберто Заньєр закінчуються 30 червня, пише "Комерсант".

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