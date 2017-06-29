Новим генсеком ОБСЄ може стати швейцарський дипломат

У заступника директора Швейцарського агентства з розвитку та співробітництва Томаса Гремінгера, великі шанси стати новим генеральним секретарем Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ), повідомляє в четвер газета "Комерсант".

"Новим генсеком ОБСЄ, за даними дипломатичних джерел "Комерсант", може стати швейцарський дипломат Томас Гремінгер. Його кандидатуру готова підтримати абсолютна більшість з 57 членів організації", - йдеться в публікації.

Тим часом, як уточнює видання, "в ОБСЄ вакантні ще три топові посади і навколо них зараз ведуться запеклі кулуарні баталії: деякі країни вимагають вирішити питання "пакетно", інші наполягають на окремому голосуванні по кожній з кандидатур".

Примітно, що часу на узгодження кадрових питань залишається зовсім небагато - повноваження нинішнього генсека ОБСЄ Ламберто Заньєр закінчуються 30 червня, пише "Комерсант".