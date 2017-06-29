Постанову Ради ЄС про продовження санкцій проти РФ опубліковано у віснику Євросоюзу

Прийняту Радою ЄС 28 червня постанову продовжити на шість місяців обмежувальні заходи в області економіки щодо Росії опубліковано в четвер в "Офіційному журналі" Європейського союзу.

Згідно з юридичним актом, дію санкцій продовжено до 31 січня 2018 року. Рішення було прийнято державами-членами ЄС одноголосно в ході письмової процедури.

У поширеному напередодні комюніке Ради ЄС нагадувалося, що ці санкції, спочатку введені 31 липня 2014 року "у відповідь на дії Росії по дестабілізації ситуації в Україні", націлені на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори, а також на товари подвійного призначення.

"19 березня 2015 року Європейська Рада вирішила поєднати тривалість дії цих санкцій з повним виконанням мінських угод, яке передбачалося до 31 грудня 2015 року. З огляду на те, що цього терміну не було дотримано і мінські угоди досі повністю не реалізовані, Рада ЄС продовжила санкції" , - пояснили в Брюсселі.

У публікації "Офіційного журналу" повідомляється, що дана постанова Ради ЄС набуває чинності 30 червня.