Події

09:36 29.06.2017

Стан здоров'я співробітників СБУ, які постраждали під час вибуху автомобіля в Донецькій області, не надає можливості проводити з ними слідчі дії

Лікарі, у зв'язку зі станом здоров'я, не допускають слідчих до травмованих унаслідок підриву автомобіля співробітників СБУ і місцевому мирному жителю, повідомив перший заступник військового прокурора сил АТО Віталій Вдовиченко.

"Зараз вони перебувають в одній з лікувальних установ. Їхній стан наразі такий, що лікарі ще не дозволяють проводити з ними слідчі дії. Щойно ми такий дозвіл отримаємо, слідчі дії з ними будуть проведені", - заявив В.Вдовиченко в ефірі каналу "112.Україна".

Як повідомлялося, в середу, 28 червня, прес-центр СБ України повідомив, що в Костянтинівському районі Донецької області при виконанні службових обов'язків загинув співробітник Служби безпеки України полковник Юрій Возний. Постраждали ще три людини і нині вони перебувають у лікарні з пораненнями різного ступеня тяжкості.

Військова прокуратура сил АТО, яка проводить слідство за фактом підриву в районі Костянтинівки (Донецька обл.) автомобіля, що призвів до загибелі полковника Служби безпеки України і пораненні ще трьох осіб, кваліфікувала його як терористичний акт.

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