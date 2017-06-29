Чеський суд ліквідував т.зв. "представництво ДНР" з огляду на його незаконність

Суд чеського міста Острава остаточно ліквідував так зване "представництво ДНР" як незаконне, повідомив посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс.

"Кінець чергового російського фейку: суд чеського міста Острава остаточно ліквідував т.зв. "представництво ДНР" як незаконне. Спасибі Міністерству закордонних справ Чехії та особисто Міністру Л.Заоралеку за послідовну позицію в цьому питанні", - написав він на своїй сторінці у Facebook .

Міністр закордонних справ Чехії Любомир Заоралек висловив задоволення цим рішенням суду і підтримав його.

"Я вітаю рішення окружного суду в Остраві, щодо заборони організації "Дипломатичний центр Донецької Народної Республіки", яку ініціювало Міністерство закордонних справ Чехії", - написав він на своїй сторінці у "Твіттері".

Як повідомлялося, 30 серпня 2016 року кілька народних депутатів України звернулися до глави Служби безпеки України Василя Грицака з проханням вивчити інформацію про спробу створення Нелею Лісковою (Nela Lisková) дипломатичного представництва "ДНР" у Чехії, а в разі підтвердження наявності ознак створення терористичної організації - відкрити кримінальне провадження та оголосити Н.Ліскову в міжнародний розшук.

1 вересня Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту до посольства Чеської республіки в Україні в зв'язку з підтвердженням інформації про реєстрацію в м.Острава так званого представництва "ДНР". У чеському зовнішньополітичному відомстві того ж дня повідомили, що мають намір звернутися до крайового суду для ліквідації громадського об'єднання під назвою "Представницький центр ДНР".

7 вересня прем'єр-міністр Чехії Богуслав Соботка запевнив українського прем'єра Володимира Гройсмана, що жодна з так званих самопроголошених республік не матиме дипломатичної місії в Чехії.