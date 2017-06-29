Трамп відвідає Париж на запрошення Макрона у День взяття Бастилії

Президент США Дональд Трамп прийняв запрошення президента Франції Еммануеля Макрона відвідати урочистості в Парижі з нагоди національного свята - Дня узяття Бастилії, інформує в середу Єлисейський палац.

Урочистості з нагоди Дня узяття Бастилії відбуватимуться у Парижі 14 липня. Це національне свято за традицією відкриється великим військовим парадом на Єлисейських полях, приймати який буде верховний головнокомандувач країни - президент.

Цей національне свято Франції пов'язане з Великою французькою революцією, а саме з днем узяття паризької фортеці Бастилія в 1789 році. Постанову про свято було ухвалено 6 липня 1880 року.