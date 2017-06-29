Американський екс-дипломат застерігає Трампа від блокування закону про санкції проти РФ

Президент США Дональд Трамп демонструє небажання діяти проти Росії, і буде помилкою, якщо він накладе вето на ухвалений сенатом США законопроект про санкції щодо Росії і Ірану, вважає колишній постпред США при НАТО, нині професор Гарвардського університету Ніколас Бернс.

"Я сподіваюся, палата представників підтримає потужний санкційний законопроект, що підтримали 97 сенаторів два тижні тому. На мій погляд, буде великою помилкою, якщо президент Трамп заветує такий законопроект", - сказав він у середу, виступаючи на слуханнях у сенаті, присвячених втручанню РФ у вибори в Європі.

За словами колишнього дипломата, "прийшов час конгресу, а не президенту, очолити американську відповідь на російські кібератаки на США". За його словами, "президент демонструє небажання діяти проти Росії". Тому, переконаний Н.Бернс, законопроект "має очевидний сенс".

Крім того, він вважає, що "США і Європа мають прийняти сильніші санкції проти Росії за її дії під час наших виборів". "Ми вивчили важливий урок під час переговорів щодо ядерної програми Ірану. Санкції набагато ефективніші, якщо США і ЄС вводять їх разом. Зокрема, фінансові санкції", - сказав Н.Бернс.