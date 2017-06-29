Події

10:37 29.06.2017

Півтори тисячі звернень про блокування роботи комп'ютерів вірусом-шифрувальником отримала поліція за дві доби

За останні дві доби до Національної поліції України з повідомленнями про блокування роботи комп'ютерної техніки вірусом-шифрувальником звернулися 1508 юридичних і фізичних осіб.

"З них 178 - з офіційними заявами: це 52 приватні організації, ще 26 звернень надійшло від державних установ. В усіх інших випадках потерпілі зверталися до поліції виключно для отримання консультацій", - повідомляється в четвер вранці на сторінці Нацполіції України в соцмережі Facebook.

В інформації зазначається, що на сьогодні 115 таких фактів зареєстровано в журналі єдиного обліку про вчинення кримінальних порушень та інші події. Вирішується питання про їх правову кваліфікацію.

За 63 фактами відомості вже внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 361 КК України (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку).

"Кіберполіція спільно з провідними фахівцями як українських IT-компаній, так і закордонних організацій (Європол, Cisco), працюють над подоланням наслідків вірусної атаки", - зазначають у відомстві.

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