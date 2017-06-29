Події

10:30 29.06.2017

Суд у Києві продовжив засідання у справі про держзраду Януковича

Оболонський районний суд Києва розпочав друге засідання з розгляду по суті справи за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", на засіданні в четвер знову має бути вирішено питання про можливість проведення процедури спеціального (заочного) судового провадження у цій справі.

Це питання мало вирішуватися на попередньому засіданні. Прокуратура клопотала про проведення такої процедури в зв'язку з неявкою В.Януковича до суду. Водночас розгляд можливості проведення процедури спеціального (заочного) судового провадження було відкладено до засідання 29 червня.

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