Янукович повідомив суд у Києві про свою неявку на засідання у справі про держзраду "із поважних причин"

Адвокат екс-президента України Віктора Януковича Віталій Сердюк повідомив, що його клієнт повідомив Оболонський райсуд Києва про свою відсутність на засіданні у його справі про державну зраду в четвер.

"Що стосується явки Віктора Януковича, то вже подано заяву до суду про поважність причин його неявки, що має бути розглянуто на сьогоднішньому засіданні", - сказав адвокат журналістам під будівлею суду перед початком засідання в четвер.

В. Сердюк сказав, що в цій заяві В.Янукович повідомив про кілька причин своєї неявки. "Перш за все, це у зв'язку з відсутністю належного виклику відповідно до Європейської конвенції про взаємну правову допомогу. Також поважною причиною неявки є наявність загрози його життю і до суду будуть передані відповідні документи", - перерахував він.

За словами адвоката, захист планує заявити клопотання про виклик свідків. "З урахуванням всієї групи свідків - це понад 200 осіб, зокрема й керівників нашої держави і перших осіб країн Євросоюзу, а також інших осіб, свідчення яких мають значення для розгляду цієї справи", - сказав він.