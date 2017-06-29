Підрозділи ЗСУ в зоні АТО отримали перші "сухпайки" нового зразка

Військовослужбовці Збройних сил України, що несуть службу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі, отримали перші 12 тис. наборів сухого добового раціону.

"12 тис. добових польових продуктових наборів доправлено частинам і підрозділам, що виконують бойові завдання в зоні АТО", - повідомляє в четвер вранці прес-служба Міноборони України.

В оборонному відомстві зазначають, що згідно із затвердженими в 2016 році технічними умовами, в харчових наборах нового зразка значно розширено асортимент страв. Відтепер кожен набір містить ще й першу страву, сухофрукти, джеми, а також засоби розігріву їжі без вогню. Крім того, в новому харчовому наборі використовується нова технологія упаковки (реторт-пакет), що забезпечує його компактність і зручність у використанні.

Як повідомлялося, комісії Тилу Збройних сил України та Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України 27 червня у 218 Об'єднаному центрі забезпечення прийняли першу партію нового сухого добового раціону для українських військових.

"Минуло багато часу, щоб розробити, погодити, підписати, перевірити і прийняти цей "сухпай". Це абсолютно новий раціон, до якого входять перші і другі страви багатьох видів, які можна підігріти без використання вогню (не на відкритому вогні також можливо розігріти реторт-пакет) і з'їсти по-домашньому смачну їжу. Відтепер військовослужбовці не обиратимуть між консервою перловки і консервою гречки. Буде повноцінний денний раціон за всіма світовими стандартами", - повідомляє у вівторок ГУ розвитку та супроводу матеріального забезпечення ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.