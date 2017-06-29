Події

11:39 29.06.2017

Вбивць мера Старобільська засуджено до 15 років ув'язнення

Суд засудив убивць мера Старобільська Володимира Живаго до 15 років позбавлення волі, повідомляє Генеральна прокуратура України

"Прокуратура Луганської області підтримала державне (публічне) обвинувачення в кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства Старобільського міського голови В. Живаго", - йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури в четвер.

За результатами розслідуванням встановлено, що двоє жителів Луганщини, членів організованої злочинної групи, перебуваючи на території двору Старобільської міської ради, застрелили мера.

Кримінальне провадження стосовно організатора цього навмисного вбивства виділено в окреме провадження, його оголошено в розшук.

Як повідомлялося, в ніч на 23 лютого в кареті "швидкої допомоги" від отриманих травм помер мер Старобільська В.Живаго. Злочинці зробили три постріли з пістолета ПМ, два з них були смертельними для міського голови Старобільська.

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