Події

12:14 29.06.2017

Порошенко назвав історичним моментом завершення ратифікації Угоди про вільну торгівлю з Канадою

Президент України Петро Порошенко назвав історичним моментом завершення всіх процедур з ратифікації Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою.

"Історичний момент: усі процедури з ратифікації Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою завершено. Угода набуде чинності 1 серпня 2017 року. Це ще одна важлива перемога України на шляху реформ", - написав президент у своєму Фейсбуці.

Як повідомлялося, посольство України в Канаді отримало урядову ноту про завершення всіх внутрішніх процедур для набуття чинності угоди про вільну торгівлю, що знаменує завершення процедури ратифікації цього документа. Таким чином, Угода запрацює 1 серпня 2017 року.

Угода упро вільну торгівлю між Україною та Канадою було підписано в Києві 11 липня 2016 року. Верховна Рада ратифікувала її 14 березня 2017 року. Президент Петро Порошенко підписав закон про ратифікацію 3 квітня 2017 року.

За інформацією українського посольства, документ з 1 серпня скасує 98% тарифів на експортовані до Канади українські товари, для канадських товарів одразу буде скасовано 72% тарифів, а протягом семи років безмитний експорт зросте до 98%. Крім того, взаємно відкриваються ринки державних закупівель. Окремі розділи угоди захищають електронну комерцію та інтелектуальну власність.

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