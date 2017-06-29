Події

12:15 29.06.2017

Прокуратура і ДФС стягнули з "Газпромекспорту" в бюджет України 1,7 млн грн недоплачених податків

Прокуратура і податкова міліція ДФС забезпечили стягнення з представництва ТОВ "Газпром експорт" до бюджету України 1,7 млн грн недоплачених податків, повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

"Представництво, отримавши конвертовану валюту в $ і RUB у вигляді фінансування від материнської компанії-нерезидента ТОВ "Газпромекспорт" (РФ), шляхом заниження валових доходів ухилилося від сплати податку на прибуток на суму понад 1,7 млн грн... За результатами досудового розслідування в повному обсязі забезпечено відшкодування збитків, завданих злочинними діями посадової особи представництва", - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, відповідне кримінальне провадження спрямовано до суду.

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