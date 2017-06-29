Події

12:34 29.06.2017

Суд розглядатиме справу про держзраду Януковича за заочною процедурою

Оболонський районний суд м. Києва прийняв рішення розглядати кримінальне провадження за обвинуваченням колишнього президента України Віктора Януковича у державній зраді та низці інших злочинів проти державності України за спеціальною (заочною) процедурою.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", таке рішення прийняла колегія суддів Оболонського райсуду на засіданні в четвер, задовольнивши відповідне клопотання військової прокуратури.

"З огляду на викладене, керуючись ст.393 Кримінального процесуального кодексу України, суд прийняв рішення: здійснювати спеціальне судове провадження стосовно обвинуваченого В.Ф.Януковича за частиною 5 ст. 27 частини 3 ст. 110, частини 1 ст.111, частиною 2 ст .437 Кримінального кодексу України. Рішення оскарженню не підлягає", - сказав головуючий суддя.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя зазначив, що за матеріалами справи В.Янукович знає про відкрите кримінальне провадження та переховується від суду на території Російської Федерації. Він також додав, що суд не бере до відома заяву сторони захисту про поважність причин неявки обвинуваченого на засідання суду в зв'язку з загрозою його життю та здоров'ю, оскільки обвинувачений не лише особисто не прибув на судове засідання, але і не скористався можливістю участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Раніше цього ж дня адвокат екс-президента України Віктора Януковича Віталій Сердюк повідомив, що його клієнт поінформував Оболонський райсуд Києва про причини своєї відсутності на засіданні у справі про держзраду 29 червня. "Перш за все, це в зв'язку з відсутністю належного виклику відповідно до Європейської конвенції про взаємну правову допомогу. Також поважною причиною неявки є наявність загрози його життю і до суду будуть передані відповідні документи", - перерахував адвокат.

Як повідомлялося, В.Януковича обвинувачують у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (йдеться про пособника як одну з категорій співучасника злочину), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків; передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років), ч. 1 ст. 111 (державна зрада, передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій, передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років) Кримінального кодексу України.

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