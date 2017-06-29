"Укрпошта" поки що не повністю відновила роботу відділень після кібератаки, "Нова пошта" працює в штатному режимі

Державному ПАТ "Укрпошта" станом на середину дня четверга поки що не вдалося повністю відновити роботу своїх відділень після масованої кібератаки 27 червня.

Згідно з повідомленням "Укрпошти" в мережі Facebook, автоматизовані відділення поштового зв'язку, які вже відновили роботу, надають такі послуги: прийом і видача письмової кореспонденції, прийом поштових відправлень (посилок), які не потребують оплати рахунків післяплатою (внутрішні та міжнародні, прості та рекомендовані) з попереднім повідомленням про тимчасово можливість відстежувати відправлення на сайті "Укрпошти"; видача поштових відправлень (посилок), зокрема посилок з післяплатою; виплата пенсій і соціальної допомоги, а також надаються послуги: здійснення платежів, зокрема перерахування на користь рахунків, відкритих у Держказначействі України; видача та прийом готівки з POS-терміналами Райффайзен Банк Аваль і ПриватБанку; прийом передплати на періодичні друковані видання, продаж знаків поштової оплати (марок).

"Водночас інформуємо, що немає можливості відстежувати поштові відправлення, але вони оформлюються і відправляються вчасно. Хочемо вибачитися за те, що через пошкодження комп'ютерної мережі "Укрпошті" поки що не вдалося відновити роботу всіх відділень поштового зв'язку", - йдеться в повідомленні.

Тим часом найбільший приватний оператор експрес-доставки - компанія "Нова пошта" - повідомляє, що вже відновлено роботу відділень, сайту та адресної доставки. "Зараз команда зосереджена на тому, щоб знову стали доступними контакт-центр, а також безготівкові розрахунки в нашій мережі. Тим часом рекомендуємо проводити їх в мобільному додатку", - йдеться в повідомленні на веб-сайті компанії.

Крім цього, щоб максимально швидко налагодити роботу з усіма зверненнями, "Нова пошта" тимчасово запускає ще один номер "гарячої лінії".

Як повідомлялося, у вівторок, 27 червня, комп'ютерні мережі Кабміну, десятків державних і приватних великих банків і компаній стали жертвами масованої вірусної атаки, яка в деяких випадках призвела до зупинки їхніх операцій. Експерти попередньо називають її найбільшою кібератакою в Україні.