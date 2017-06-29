"Укрпошта" наразі не відновила повністю роботу відділень після кібератаки, "Нова пошта" працює в штатному режимі

Державному ПАТ "Укрпошта" станом на середину дня четверга наразі не вдалося повністю відновити роботу своїх відділень після масованої кібератаки 27 червня.

Згідно з повідомленням "Укрпошти" в мережі Facebook, автоматизовані відділення поштового зв'язку, які вже відновили роботу, надають такі послуги: прийом і видача письмової кореспонденції, прийом поштових відправлень (посилок), які не потребують оплати рахунків післясплатою (внутрішні та міжнародні, прості та рекомендовані); видача поштових відправлень (посилок), зокрема й посилок з післясплатою; виплата пенсій і соціальної допомоги, а також надаються послуги: здійснення платежів, окрім перерахування на користь рахунків, відкритих в Держказначействі України; видача та прийом готівки з POS-терміналами Райффайзен Банк Аваль і ПриватБанку; прийом підписки на періодичні друковані видання, продаж знаків поштової оплати (марок).

"Водночас інформуємо, що можливості відстежувати поштові відправлення наразі немає, але їх оформляюють і відправляються вчасно. Хочемо вибачитися за те, що через пошкодження комп'ютерної мережі "Укрпошті" наразі ще не вдалося відновити роботу всіх відділень поштового зв'язку", - йдеться в повідомленні.

Тим часом найбільший приватний оператор експрес-доставки - компанія "Нова пошта" повідомляє, що вже відновлено роботу відділень, сайта та адресної доставки. "Зараз команда зосереджена на тому, щоб знову були доступними контакт-центр, а також безготівкові розрахунки в нашій мережі. Тим часом рекомендуємо проводити їх в мобільному додатку", - йдеться в повідомленні на веб-сайті компанії.

Також для максимально швидкого налагодження роботи з усіма зверненнями, "Нова пошта" тимчасово запускає ще один номер "гарячої лінії".

Як повідомлялося, у вівторок, 27 червня, комп'ютерні мережі Кабміну, десятків державних і приватних великих банків і компаній стали жертвами масованої вірусної атаки, яка в деяких випадках призвела до зупинки їх операцій. Експерти попередньо називають її найбільшою такою кібератакою в Україні.