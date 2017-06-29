Події

12:46 29.06.2017

Робота низки банків після кібератаки поступово відновлюється

Робота низки банків, яка була обмежена через хакерські атаки, поступово відновлюється, повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ) з посиланням на виконуючого обов'язки голови НБУ Якова Смолія в четвер.

"Робота низки банків, яка була обмежена через хакерські атаки, поступово відновлюється. Система електронних платежів (СЕП) НБУ працює в штатному режимі. Триває процес відновлення роботи постраждалих банків в СЕП НБУ", - сказав він.

За словами Я.Смолія, всі процесингові центри країни працюють, операції з платіжними картками здійснюються в звичайному режимі.

Щодо роботи окремих банків Я.Смолій повідомив, що Укргазбанк відновив роботу відділень в обмеженому режимі, деякий час буде обслуговувати клієнтів шляхом прийняття платіжних доручень на паперових носіях. Ощадбанк відновив роботу загалом і підключення до СЕП.

НБУ рекомендує клієнтам банків звертатися в колл-центри обслуговуючих банків або безпосередньо до їхніх відділень щодо статусу роботи і можливостей обслуговування в окремо взятому банку.

Як повідомлялося, у вівторок, 27 червня, комп'ютерні мережі Кабміну, десятків державних і приватних великих банків і компаній стали жертвами масованої вірусної атаки, яка в деяких випадках призвела до зупинки їх операцій. Експерти попередньо називають її найбільшою кібератакою в Україні.

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