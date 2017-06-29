Події

12:52 29.06.2017

Прокурори почали оголошувати обвинувальний акт у справі про держзраду Януковича

Прокурор Головної військової прокуратури України Руслан Кравченко почав зачитувати текст обвинувального акта щодо екс-президента України Віктора Януковича у справі про звинувачення його в державній зраді та низці інших злочинів проти державності України.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", після ухвалення Облонським районним судом м. Києва рішення про розгляд справи за спеціальною (заочною) процедурою, суддя надав слово стороні обвинувачення для оголошення обвинувального акта.

У свою чергу, адвокат В.Януковича Віталій Сердюк попросив, щоб обвинувальний акт зачитувався в повному обсязі. У відповідь на це головуючий суддя Владислав Дев'ятко вказав, що саме така процедура і передбачена законодавством, якщо у сторін процесу немає іншої позиції з цього питання.

Наразі прокурор Головної військової прокуратури Р.Кравчено оголошує текст обвинувального акта.

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