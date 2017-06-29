Події

12:54 29.06.2017

Бізнесмени занепокоєні захистом своїх інвестицій і інтелектуальної власності в Україні

Посол США в Україні Марі Йованович зазначає, що і американські, і українські бізнесмени занепокоєні захистом своїх інвестицій та інтелектуальної власності в Україні.

"Українські та американські інвестори кажуть мені, що у них немає юридичної впевненості в тому, що їхні інвестиції будуть захищені, контракти виконані, а інтелектуальна власність захищена. Це впливає на прийняття рішень про інвестиції, незалежно, американець чи ти чи українець", - сказала вона на міжнародній конференції "Україна - ЄС: інтеграція в мінливому світі" в Києві в четвер.

Посол США наголосила на значному суспільному розчаруванні у тому, що зміни, яких люди очікували в 2014 році, не стали реальністю повною мірою.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Доступ до ЕДЕБО відновлено після тимчасового обмеження у зв'язку з профілактикою через кібератаки - Міносвіти

Прокуратура подала апеляцію на розмір застави для Гужви

Суд розглядатиме справу про держзраду Януковича за заочною процедурою

Фондовий ринок України простоює через НДУ і РЦ, що постраждали від кібератаки

Аласанія: На НТКУ чекають санкції за "незабезпечення участі в Євробаченні" Самойлової

ОСТАННЄ

Комітет сенату США схвалив проект військового бюджету, який передбачає допомогу Україні, обмеження щодо РФ

Один український військовий загинув, четверо поранені за минулу добу в зоні АТО

Метро Києва в п'ятницю і суботу продовжить роботу через "Atlas weekend"

Прокурори почали оголошувати обвинувальний акт у справі про держзраду Януковича

Робота низки банків після кібератаки поступово відновлюється

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/
РЕКЛАМА