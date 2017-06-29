Бізнесмени занепокоєні захистом своїх інвестицій і інтелектуальної власності в Україні

Посол США в Україні Марі Йованович зазначає, що і американські, і українські бізнесмени занепокоєні захистом своїх інвестицій та інтелектуальної власності в Україні.

"Українські та американські інвестори кажуть мені, що у них немає юридичної впевненості в тому, що їхні інвестиції будуть захищені, контракти виконані, а інтелектуальна власність захищена. Це впливає на прийняття рішень про інвестиції, незалежно, американець чи ти чи українець", - сказала вона на міжнародній конференції "Україна - ЄС: інтеграція в мінливому світі" в Києві в четвер.

Посол США наголосила на значному суспільному розчаруванні у тому, що зміни, яких люди очікували в 2014 році, не стали реальністю повною мірою.