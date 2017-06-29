Події

12:54 29.06.2017

Метро Києва в п'ятницю і суботу продовжить роботу через "Atlas weekend"

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" 30 червня та 1 липня працюватиме на годину довше у зв'язку з проведенням музичного фестивалю "Atlas weekend 2017".

"Офіційно! У п'ятницю та суботу ми працюємо на годину довше! Подбайте про оплату проїзду зазвчасно і насолоджуйтеся", - повідомляється в четвер в акаунті метрополітену в "Твіттері".

У Києві з 28 червня до 2 липня триває музичний фестиваль "Atlas Weekend 2017". У рамках культурного заходу діють 8 сцен і, за анонсами організаторів, виступлять понад 200 артистів.

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