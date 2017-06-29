Доступ до ЕДЕБО відновлено після тимчасового обмеження у зв'язку з профілактикою через кібератаки - Міносвіти

Функціонування особистого електронного кабінету абітурієнта в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЕДЕБО) відновлено після профілактики системи в зв'язку з кібератакою, повідомляють у Міністерстві освіти і науки України.

"Реєстрацію електронних кабінетів для вступу відкрито. Кібератака трохи збила нам нормальний темп роботи, але зараз вже все гаразд. Наразі відкрито 1300 кабінетів", - написала міністр освіти і науки Лілія Гриневич на своїй сторінці у Facebook у четвер.

Раніше цього дня на сторінці Міністерства освіти і науки України в Facebook повідомлялося про обмеження в роботі ЕДЕБО через профілактику системи з метою безпеки в зв'язку з масовою кібератакою в Україні.

У відомстві зазначили, що ризики, пов'язані з кібератакою, мінімізовано, і доступ до особистого кабінету абітурієнта буде відкрито у четвер.