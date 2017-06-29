Якщо нинішні кандидати у Верховний Суд не відповідають критеріям доброчесності, потрібен новий конкурс - посол США

Посол США в Україні Марі Йованович вважає, що якщо жоден з нинішніх кандидатів до нового Верховного Суд не відповідає критеріям доброчесності, потрібно проводити новий конкурс.

"Я хотіла б відзначити, що критично важливо, щоб люди, які будуть обрані, відповідали найвищим професійним і моральним стандартам, і зараз, я так розумію, комісія шукає 120 кандидатів. Але я думаю, що з нашої точки зору і точки зору інших зацікавлених, якщо 120 кандидатів, які мають найвищі моральні якості і є найбільш кваліфікованими, не можуть бути знайдені в цьому раунді (конкурсу - ІФ), то можливо нам потрібен другий раунд", - сказала вона на міжнародній конференції "Україна - ЄС: інтеграція в мінливому світі "в Києві в четвер.

Посол США наголосила, що судді Верховного Суду призначаються на все життя, і прийняте рішення про їх призначення не може бути скасовано.

М.Йованович зазначила, що, за інформацією українських антикорупційних органів, 60% антикорупційних справ у цій сфері затримуються в судах, тому необхідно створити спеціальний Антикорупційний суд, який би мав виняткову юрисдикцію на розгляд справ Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"Я вірю, що обрання правильних суддів до Верховного Суду і створення незалежного Антикорупційного суду в Україні - перші кроки на шляху відновлення віри українців в судову систему. Ця віра дуже важлива", - сказала посол США.