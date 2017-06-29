Події

13:39 29.06.2017

Учасники мітингу під міськрадою Львова кинули кілька димових шашок

У Львові учасники акції протесту під стінами міської ради кинули кілька димових шашок на площі перед входом до будівлі.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", учасники мітингу прийшли під міськраду з вимогами відставки начальника управління комунального майна міськради Інни Свистун через розкраданням кількох десятків комунальних приміщень.

Також учасники акції вимагали вибачень від влади міста за те, що прибічники мера міста обізвали "тітушками" учасників АТО, які на мітингу минулої неділі кричали "Ганьба!" міському голові Андрію Садовому.

Кинувши кілька димових шашок, учасники мітингу розійшлися.

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