Події

13:56 29.06.2017

У Києві 16 людей отруїлися суші в ресторані

У Києві зареєстровано 16 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію через вживання суші в одному з ресторанів.

"Станом на 12:00 28.06.2017 державна установа "Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" в м. Києві зареєструвала 16 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію серед жителів міста, можливо пов'язаних з вживанням харчових продуктів у закладах громадського харчування", - повідомляє педставник Держспоживслужби Києва в четвер.

В інформації зазначається, що всі хворі перебувають на стаціонарному лікуванні в клінічних лікарнях №4 і №9.

Цього ж дня фахівці Головного управління Держспоживслужби в м.Києві здійснили позапланове обстеження підприємства. Продукцію, пов'язану з можливим отруєнням вилучено, зразки продуктів харчування передано для лабораторних досліджень.

"Підприємство ТОВ "Суші Ленд Євразія" на вул. Дмитрівській, 2а, Шевченківського району, з яким пов'язано отруєння, тимчасово припинило свою діяльність", - повідомили в Держспоживслужбі.

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