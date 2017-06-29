Події

14:01 29.06.2017

Мінгареллі закликає українських науковців до активнішої участі у грантовій програмі ЄС "Горизонт-2020"

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Х’юг Мінгареллі закликає українських науковців активніше брати участь у Рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт-2020".

"Україна має бути одним з основних учасників "Горизонту-2020", який є найбільшою програмою підтримки досліджень у світі. Ви вже робите багато, але набагато більше має бути зроблено... Мобілізуйте вчених, щоб якомога більше з них брали участь у "Горизонт -2020"", - сказав він під час міжнародної конференції "Україна - ЄС: Інтеграція в мінливому світі" в Києві в четвер.

За словами голови Представництва ЄС, Україна має науковий потенціал і має брати активну участь у цій програмі.

Також Х.Мінгареллі закликав Україну активніше брати участь в культурних програмах ЄС, а також програмі студентських обмінів ERASMUS +.

Як повідомлялося, в грудні 2016 року Кабінет Міністрів України створив Координаційний центр виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020".

У 2015 році Україна стала асоційованим членом програми "Горизонт-2020". На 2016 рік українські вчені були учасниками 61 міжнародного консорціуму-переможця, і їхня частка у бюджетах проектів перевищувала EUR11,5 млн. Водночас український річний внесок у бюджет програми становить близько EUR5,8 млн, половина з яких повертається до України через інструменти технічної допомоги.

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