"Євро-Реконструкція" оголосила тендер на будівництво на ДарТЕЦ установки очищення димових газів від пилу

ТОВ "Євро-Реконструкція", що експлуатує столичну Дарницьку ТЕЦ, оголосило тендер на будівництво установки очищення димових газів котлоагрегату ст.№6 від пилу.

Згідно з даними в системі ProZorro, очікувана вартість будівництва становить 110,937 млн грн (з ПДВ).

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 13 липня, очікуваний початок аукціону - 14 липень 2017 року.

Введення об'єкта в експлуатацію має завершитися в травні 2018 року.

Як повідомлялося, Дарницька ТЕЦ встановленою електричною потужністю 160 МВт підконтрольна бізнесменові Анатолію Шкрібляку через ТОВ "Євро-Реконструкція".