Події

14:25 29.06.2017

Рух великовагового автотранспорту в Києві в денний час обмежується

У Києві через підвищення температури повітря до + 28ºС вводиться обмеження руху для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

"Обмеження діятиме з 10:00 до 22:00", - попереджає в четвер вранці комунальна корпорація "Київавтодор".

Такі зміни вводяться відповідно до розпорядження КМДА від 07.07.2012 №1173 "Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м.Києва у зв'язку з підвищенням температури повітря".

В інформації зазначено, що Управління патрульної поліції в м. Києві здійснює оперативний контроль за дотриманням водіями великовантажних транспортних засобів обмеження руху вулично-дорожньої мережею столиці.

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